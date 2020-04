Foto: Fundació Cim d'Estela

Catorze recomana Sherlock Home, un detectiu d'estar per casa, el casal virtual per a infants (des de P3 fins a 6è de primària) que la Fundació Cim d'Estela, vinculada a la Fundació Collserola, ofereix els caps de setmana des del 25 d'abril fins al 31 de maig de manera gratuïta.Durant la darrera Setmana Santa, atípica pel confinament, el detectiu Sherlock Home va haver d'investigar un robatori. Un cas que va poder resoldre gràcies a la col·laboració dels infants que, des de casa, van ajudar-lo a seguir les pistes i indicis que els lladres havien deixat al seu pas. El confinament continua i aquest detectiu d'estar per casa té més casos per resoldre i, com que no pot sortir, torna a necessitar ajuda.Cada dissabte al matí es presentarà un nou cas al canal de Youtube de Cim d'Estela , els investigadors podran seguir-ne totes les novetats i instruccions a través d' aquest canal de Telegram i podran fer arribar fotografies, vídeos, reptes i activitats al correu electrònic [email protected] El diumenge a la tarda, al mateix canal de Youtube, es resoldrà el cas.el casal virtual Sherlock Home, un detectiu d'estar per casa.cadascú a casa seva i a través de les plataformes Youtube, Instagram i Telegram.els caps de setmana des del 25 d'abril fins al 31 de maig de 2020.