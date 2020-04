El concert de Sant Jordi

"Només digues què penses, llum de contra hivern". Des de les bicicletes de Blaumut, passant per la promesa de Cesk Freixas: "Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona una nit de juliol", per tornar a la serenor de Ferran Palau: "El que donaria per poder-m'hi capbussar, on només una paraula se n'anés el mal de cap", fins a ballar la proposta d'Itaca Band: "Com si no hi hagués demà, ballarem en la penombra".El Sant Jordi Musical que s'hauria d'haver fet a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, aquest any s'ha fet al seu web i al seu nou Instagram . El públic ha estat multitudinari: hi han assistit, confinats a casa seva, fins a 20.000 persones. Si tu no has estat una d'elles o et ve de gust reviure'l, t'oferim el concert sencer dividit en aquests dos vídeos.A la primera part del concert van tocar Blaumut, Núria Graham, Cesk Freixas, Meritxell Neddermann i Ferran Palau, i les recomanacions musicals i literàries les van fer Dani Nel·lo, Miki Núñez, Albert Miralles i Marc Ros.A la segona part van tocar Gertrudis, Suu, The Tyets, Balkan Paradise Orchestra i Itaca Band, mentre que Miqui Puig, Adrià Salas, Òscar Broc i Nil Moliner van ser els encarregats de recomanar llibres i cançons.