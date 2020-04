Foto: Adrià Costa

No ho he pogut evitar. Jo era al pati de casa, encara confinada, i per primer cop en tants dies he sentit una veu de nen amb tota la seva energia:–Mira, papa, el campanar!–Sí, ja l’he vist.I aquí ha acabat la conversa, què us he de dir, m’ha ressonat una bona estona per dins fins a trobar el paper en blanc per no perdre-la. La tanca m’ha impedit veure la cara del nen i la del pare, però la seva veu em diu que no tenia més de quatre o cinc anys. Quantes coses són capaços de dir en poques paraules en aquesta edat. Me’ls estaria escoltant sempre.Parlava d’un retrobament immens, el del campanar. L’edifici més alt del poble, el que fa que ens sentim a casa quan en retornem després de temps i se’ns apareix, impertorbable, a la llunyania. Quants dies sense veure’l. Tota la resta pot anar canviant, però ell sempre hi és, com una brúixola que assenyala on som i qui som.Per a ell és el símbol de la trobada amb els altres. A quantes festes ha anat que han començat o acabat just al seu costat. Els castellers, els gegants, els diables i els Reis semblen haver unit tota l’energia per provocar tanta alegria en una mirada llunyana. No n’hi ha per menys.Avui el nen ha sortit a caminar, però sobretot el que ha fet és buscar signes d’aquella vida col·lectiva viscuda, amb l’esperança de recuperar-la. El pare potser estava cansat i tampoc n’hi ha per menys. Necessitarà un temps per recuperar l’escolta que fa que un adult que estima pugui sentir més enllà de les paraules irrepetibles que li regala el seu fill.L’esperança retorna al poble de la mà dels infants.