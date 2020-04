"Després de més de quaranta dies a casa, ens presentem a casa vostra amb aquesta cançó. Perquè us enyoram. Segur que ben aviat ens podrem veure als escenaris!" Versionant a cappella Lluís Llach, O'Veus , un grup de la comarca mallorquina del Raiguer, ens recorda que, malgrat la boira, cal caminar.Si em dius adeu,vull que el dia sigui net i clar,que cap ocelltrenqui l'harmonia del seu cant.Que tinguis sorti que trobis el que t'ha mancaten mi.Si em dius "et vull",que el sol faci el dia molt més llarg,i així, robartemps al temps d'un rellotge aturat.Que tinguem sort,que trobem tot el que ens va mancarahir.I així pren tot el fruit que et pugui donarel camí que, a poc a poc, escrius per a demà.Què demà mancarà el fruit de cada pas;per això, malgrat la boira, cal caminar.Si vens amb mi,no demanis un camí planer,ni estels d'argent,ni un demà ple de promeses, solsun poc de sort,i que la vida ens doni un camíben llarg.