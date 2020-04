Les paraules d'amor de Salvador Sobral

El cantant portuguès Salvador Sobral, confinat a casa seva, ha ofert Una región de conciertos, una sèrie d'actuacions amb què ha interpretat des de cançons del País Basc i de Galícia, fins d'Andalusia i Madrid. Compartim les dues que ha tocat quan ha fet parada a Catalunya, el lloc on, juntament amb Mallorca –vet aquí el motiu del seu accent–, va viure una temporada. Són les Paraules d'amor de Serrat acabades amb un fragment de l'Abril 74 de Llach.Ella em va estimar tant,jo me l'estimo encara.Plegats vam travessaruna porta tancada.Ella, com us ho podré dir,era tot el meu món llavors,quan en la llar cremàvemnomés paraules d'amor.Paraules d'amorsenzilles i tendres,no en sabíem més,teníem quinze anys.No havíem tingutmassa temps per aprendretot just despertàvemdel son dels infants.En teníem prouamb tres frases fetesque havíem aprèsd'antics comediants.Històries d'amor,somnis de poetes.No en sabíem més,teníem quinze anys.Ella qui sap on és,ella qui sap on para.La vaig perdre i mai méshe tornat a trobar-la.Però sovint en fer-se foscde lluny m'arriba una cançóvelles notes, vells acords,velles paraules d'amor.Paraules d'amorsenzilles i tendres,no en sabíem més,teníem quinze anys.No havíem tingutmassa temps per aprendretot just despertàvemdel son dels infants.En teníem prouamb tres frases fetesque havíem aprèsd'antics comediants.Històries d'amor,somnis de poetes.No en sabíem més,teníem quinze anys.Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca,digueu-li que la vullperò no puc anar a estimar-la,que encara hi ha combat.Companys, si coneixeu el cau de la sirena,allà enmig de la mar,jo l'aniria a veure,però encara hi ha combat.