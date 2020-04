Confinats en parella

@confinats_en_20m2

@confinats_en_20m2

Som la Marta Soldevila i l’Uriol Gilibets i fa aproximadament vuit mesos que vivim junts a Solsona. Bé, junts és un dir: jo (l’Uriol) soc de Solsona però actualment visc entre setmana a Barcelona, i la Marta és de Barcelona però ja fa més d’un any que viu a Solsona. Quan va començar el confinament, vam decidir passar-lo junts a Solsona. Resumint-ho: és la primera vegada que convivim més d’una setmana junts a casa. Ja veurem com acaba.Vam fer el primer dibuix per casualitat. A la Marta li agrada dibuixar per això vam decidir que seria divertit fer un dietari de tot el que ens anava passant. Això va així: pensem una idea, la Marta la dibuixa i la pengem al compte d'Instagram @confinats_en_20m2 El que estem vivint aquests dies és similar al que viuen moltes altres persones: hi ha dies bons, dies dolents i la resta. Per això els dibuixos que pensem i fem se situen entre l’humor i la tragèdia. Com a cosa curiosa, i per sort, la tragèdia més gran del nostre dia a dia és posar-nos d’acord amb la vinyeta. Quan tot hagi passat, el que quedarà són unes vinyetes que ens ajudaran a explicar com vam viure aquests dies. I si finalment no ho aguantem com a parella, sempre serà un bon record!Dia 1. La il·lusió.Dia 8. El desgast.Dia 18. Redistribució.Dia 20. El sexe.Dia 21. Meditació.Dia 26. Un dia normal.Dia 27. Tot anirà bé.Dia 34. Flatulències.Dia 35. Lectures.Dia 38. La compra.Dia 39. A dormir.Dia 42. Piscineta.Dia 44. Mames i papes.Dia 46. Privilegis.