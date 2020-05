Moustaki, el metec lliure

Foto: James, Claude

La meva solitud. El temps de viure. Georges Moustaki va néixer a Alexandria el 3 de maig de 1934 i va morir a Niça el 23 de maig de 2013. Amb arrels jueves i àrabs, amb la mare que parlava italià i amb una guitarra amb què formava part de la cançó francesa, Moustaki és el retrat del qui no es va cansar de buscar la llibertat. Recordem una persona oberta al món escoltant com canta Le métèque en francès, i com Marina Rossell la interpreta en català.Avec ma gueule de métèque,de juif errant, de pâtre grec,et mes cheveux aux quatre vents,avec mes yeux tout délavés,qui me donnent un air de rêver,moi qui ne rêve plus souvent,avec mes mains de maraudeurde musicien et de rôdeur,qui ont pillé tant de jardins,avec ma bouche qui a buqui a embrassé et mordu,sans jamais assouvir sa faim.Avec ma gueule de métèquede juif errant, de pâtre grecde voleur et de vagabond,avec ma peau qui s'est frottéeau soleil de tous les étéset tout ce qui portait jupon,avec mon cœur qui a su fairesouffrir autant qu'il a souffertsans pour cela faire d'histoires,avec mon âme qui n'a plusla moindre chance de salutpour éviter le purgatoire.Avec ma gueule de métèque,de juif errant, de pâtre grecet mes cheveux aux quatre vents,je viendrai ma douce captivemon âme sœur, ma source vive,je viendrai boire tes vingt ans,et je serai prince de sangrêveur ou bien adolescentcomme il te plaira de choisir,et nous ferons de chaque jourtoute une éternité d'amourque nous vivrons à en mourir.Et nous ferons de chaque jourtoute une éternité d'amourque nous vivrons à en mourir.Amb aquest aire de metec,jueu errant, pastor grec,i els meus cabells als quatre vents,i aquest mirar tan indecís,ara amargant, ara endolcit,de dies bons i de mal temps,potser faig pinta d'haver estatlladre de fruites i de blats,de camps que acaricia el sol,però és que m'hi ajec i hi faig l'amorcom hi he jugat i m'hi he perdut,sense mai perdre-m'hi del tot.Amb aquest aire de metec,jueu errant, pastor grec,i els meus cabells als quatre vents,i aquests meus ulls descolorits,verdosos, blaus, mig enfosquits,em faig mirall de tots aquellsamb qui he sofert, amb qui he gaudit,perquè el meu cor no s'ha renditni penedit d'anar més lluny,d'on algú diu que ens aturemsi no volem anar a l'infern,cosa que mai no m'he cregut.Amb aquest aire de metec,jueu errant, pastor grec,i els meus cabells als quatre vents,vinc a trobar-te i a sentircom és d'immens aquest camíque encara tornaria a fer;camí de totes les olorsdel gessamí dels meus recordsd'Alexandria i d'Istanbul;i com voldria perdre-m'hii enamorar-m'hi com ahirans que se m'acluquin els ulls.I com voldria perdre-m'hii enamorar-m'hi com ahirans que se m'acluquin els ulls.(Adaptació de la lletra feta per Josep Tero)