Senglars a Diagonal. Dofins als canals de Venècia. Paons al parc d'El Retiro. Cabres que campen al seu aire a Chinchilla, un poble d'Albacete. Engabiats a casa, veiem com els animals són més lliures que abans. Aquesta animació de Steve Cutts, que té per banda sonora el fragment Al palau del rei de la muntanya de Peer Gynt, compost per Edvard Grieg, ho il·lustra així.