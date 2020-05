​Piedritas en la ventana

Foto: Denny Müller

De vez en cuando la alegríatira piedritas contra mi ventanaquiere avisarme que está ahí esperandopero me siento calmocasi diría ecuánimevoy a guardar la angustia en un esconditey luego a tenderme cara al techoque es una posición gallarda y cómodapara filtrar noticias y creerlasquién sabe dónde quedan mis próximas huellasni cuándo mi historia va a ser computadaquién sabe qué consejos voy a inventar aúny qué atajo hallaré para no seguirlosestá bien no jugaré al desahuciono tatuaré el recuerdo con olvidosmucho queda por decir y callary también quedan uvas para llenar la bocaestá bien me doy por persuadidoque la alegría no tire más piedritasabriré la ventanaabriré la ventana.