El meu doble

No has pensat mai si en algun cantó del món hi ha algú idèntic a tu? No t'ha passat mai que tot d'una has vist algú clavat a un familiar, a un amic teu, i per poc el saludes? El fotògraf canadenc François Brunelle (1950) fa més de vint anys que volta pel món caçant persones que no tenen cap lligam parentiu i que són gairebé iguals. Brunelle va començar aquest projecte amb coneguts i familiars. Per fer-lo créixer es va posar en contacte amb mitjans de comunicació d'aquí i d'allà, i, sorpresa: fins a 40.000 persones d'arreu del món van respondre a la crida afegint la foto de la persona a qui s'assemblaven, o bé demanant-li siusplau que els trobés un doble."Quan es veuen cara a cara es queden en xoc: miren l'altre com un animal estrany, però ben aviat la relació és totalment positiva i agradable". "Molts d'ells s'han conegut per primer cop o bé quan han vingut al meu estudi, a Montreal, o quan jo he anat al seu país. D'altres ja es coneixien. El tercer cas és el de persones que no són idèntiques però que tenen semblances que fan que de tant en tant algú els confongui i els cridin pel nom de l'altre." Us ensenyem 14 fotografies del seu projecte, començant per l'anècdota que hi ha darrere de la primera: els dos homes participaven per separat en una volta ciclista i els anaven dient: "He vist el teu germà bessó fa un moment!" "Bessó? Però si no en tinc!"