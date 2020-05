Volem tornar a estar junts, volem tornar a abraçar-nos, però només gràcies a la recerca podrem posar fi a l'actual situació d'emergència i, a poc a poc, tornar a fer vida normal. Per això, l'Hospital Clínic i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) han posat en marxa Volem tornar a estar junts, volem tornar a abraçar-nos, però només gràcies a la recerca podrem posar fi a l'actual situació d'emergència i, a poc a poc, tornar a fer vida normal. Per això, l'Hospital Clínic i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) han posat en marxa Per una abraçada , una campanya de captació de fons per trobar solucions per combatre la COVID-19.

Els professionals assistencials i els equips de recerca de l'Hospital Clínic-IDIBAPS treballen des de l'inici de la pandèmia de manera intensiva per entendre millor el coronavirus SARS-CoV-2, el seu comportament i descobrir els seus punts febles. La investigació, però, necessita diners que la sostinguin, i Per una abraçada és una crida a la col·laboració de la societat per impulsar més de 100 projectes de recerca La campanya es llança amb un vídeo (una versió en català i una en castellà) que ha comptat amb l'actor Josep Maria Pou, l'entrenador Pep Guardiola, l'actriu Àngels Gonyalons i moltes altres personalitats* d'àmbits com l'esport, el teatre, la cuina i la música, i amb la cançó que els Pearson han escrit i interpretat per a l'ocasió.A més de les donacions, i fins que les abraçades no puguin ser reals, la campanya llança un repte: publicar una fotografia d'una auto-abraçada a les xarxes socials amb l'etiqueta #PerUnaAbraçada i nominar a tres persones perquè facin el mateix i, així, el missatge de l'Hospital Clínic-IDIBAPS arribi com a més gent millor.*Thiago Alcantara, Carles Abellán, Santi Balmes, Marc Bartra, Lloll Beltran, Jose Corbacho, Lys Duval, Darío Eme Hache, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Isidre Esteve, Cesc Fàbregas, Carles Gaig, Noemí Galera, Joan Gràcia, Àngels Gonyalons, Pep Guardiola, Xavi Hernández, Vanessa Lorenzo, Rafel Nadal, Paco Mir, Ada Parellada, Pepa Plana, Pep Planas, Jaume Plensa, Joan Pera, Roger Pera, Tortell Poltrona i Sra. Titat, Josep Maria Pou, Carles Puyol, Marc Ribas, Alex Rins, Mercè Sampietro, Carles Sans, Màrius Serra, Edu Soto, Rosa Vila, Maverick Viñales.