"Ara que comença el desconfinament, el nostre homenatge a la resiliència col·lectiva. Seguim cuidant-nos i organitzant-nos. Prompte ens tornarem a abraçar." Així ha presentat Xavi Sarrià la versió confinada de Quan ens tornem a abraçar.Serem com cavallsdesbocats i salvatgesrecorrent la terraon ens vam criar,les altes muntanyescustodiant estreles,els llavis salatsquan divisem el mar,i descobrirem versosque amaguem als bosc,on els seus exèrcitsmai no els trobaran,i serem un sol corquan ens tornem abraçar.Serem una rosafeta de papercorrent de mà en màsempre secretamentamb una consignad’amor i combat,quan arribe l’horaestarem preparats,i llançarem un critressonant entre valls,incendiant la vidaamb un foc coral,i serem un sol corquan ens tornem a abraçar.Serem com la plujaque inunda els paisatges,el poder de viuresembrant el demà,els nostres octubresa les places plenes,llàgrimes d’uns diesque duraran anys,els carrers on viusla gent que t’estima,i el petit gegantque t’està esperant,i serem un sol corquan ens tornem abraçar.Serem la dignitatde tendresa irreductaen aquella fotoguardada al calaix,el somriure de l’àviamentre t’ensenyavael valor de la lluitaper la llibertat,el silenci estrictequan et quedes solaperò ens sents acímilions al teu costat,i serem un sol corquan ens tornem abraçarSerem l’emocióde la gent senzilla,el demà que s’acostal’antiga alegria,mirar-nos i entendreque no sabem rendir-nos,i serem un sol corquan ens tornem a abraçar.