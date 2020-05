El Cinema Paradiso, confinat

Professors de la Universal Symphony Orchestra, "en honor i gratitud a totes les persones que en aquests moments passen la quarantena a casa", han interpretat, confinats, la banda sonora que Ennio Morricone va crear per Cinema Paradiso, la pel·lícula de Giuseppe Tornatore que es va estrenar a Itàlia el 1988 i que va guanyar un Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.La mateixa peça interpretada per la BBC Concert Orchestra, dirigida per Keith Lockhart, amb Chloe Hanslip al violí.I una escena mítica de la pel·lícula.