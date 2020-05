con dos camas vacías.

Ni yo bordo pañuelosni tú rompes contratos,ni yo mato por celosni tú mueres por mí.Y antes de que me quierascomo se quiere a un gato,me largo con cualquieraque se parezca a ti.De par en par te abrolas puertas que me cierras,me cuentan que el olvidono te sienta tan mal.La paz que has elegidoes peor que mi guerra,lo que pudo haber sido,lo que nunca será.Yo en cambio nunca supeir a favor del viento,que muerde las esquinasde esta ciudad impía.Pobre aprendiz de brujoque escupe al firmamento,desde un hotel de lujocon dos camas vacías.¿Quién hará tu trabajodebajo de mi falda?¿La boca que era míade que boca será?El roto de tu ombligoya no me da la espalda,cuando pierdo contigolas ganas de ganar.Como pago al contado,nunca me falta un beso,siempre que me confiesome doy la absolución.Ya no cierro los bares,ni hago tantos excesos,cada vez son más tristeslas canciones de amor.Yo en cambio nunca supeir a favor del viento,que muerde las esquinasde esta ciudad impía.Pobre aprendiz de brujoque escupe al firmamento,desde un hotel de lujocon dos camas vacías.Aunque nunca me callo,guardo un par de secretos,lo digo de hombre a hombre,de mujer a mujer.Ni me caso con nadie,ni me pongo amuletos,por no tener no tengoni edad de merecer.¿Quién hará tu trabajodebajo de mi falda?¿La boca que era míade qué boca será?El roto de tu ombligoya no me da la espalda,cuando pierdo contigolas ganas de ganar.Maldita sea la tintaque empapa mis papeles,maldita la tercerapersona del plural.Las uñas que se clavanahí, donde más duele,si se me corre el rímelcuando me haces llorar.Y como pago al contado,nunca me falta un beso,siempre que me confiesome doy la absolución.Ya no cierro los bares,ni hago tantos excesos,cada vez son más tristeslas canciones de amor.