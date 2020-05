El músic terrassenc Miki Núñez ha dirigit i enregistrat a casa seva, amb l'ajuda del seu germà Eloi, que li ha fet de càmera, el videoclip de Me vale, el primer avançament del seu proper disc. Albert Marcos ha fet el muntatge final del vídeo, en què apareixen amics d'en Miki, esportistes i cantants.A mí me valecualquier excusa por un rato más,cualquier pretexto para regresar,si me da un poco de vida, me vale.Y no me importa,te juro que ya no me importa,qué lado de mi cama quiera,con tal de que mi cama escoja.Y no me importa,te juro que ya no me importa,que me despierte a media noche,con tal de que compartir deshoras.Y no me importa, no importa,que todo se rompa al final,poder haberlo tenido me vale.A mí me valecualquier excusa por un rato más,cualquier pretexto para regresar,si me da un poco de vida me vale.A mí me vale,no importa cuando, no importa el lugar,si nos acorta el espacio, me vale,si me da un poco de vida me vale.A mí me vale, vale, vale, vale, vale,me vale.A mí me vale, vale, vale, vale, valeme vale.Y no me importa,desde hace mucho no me importa,se para el tiempo si te acercas,la vida eterna se hace corta.Y no me importa, no importaque todo se rompa al final,poder haberlo vivido me vale.A mí me valecualquier excusa por un rato más,cualquier pretexto para regresar,si me da un poco de vida me vale.A mi me vale,no importa cuando, no importa el lugar,si nos acorta el espacio, me vale,si me da un poco de vida, me vale.A mí me vale, vale, vale, vale, vale,me vale.A mí me vale, vale, vale, vale, vale,me vale.A mí me valecualquier excusa por un rato más,cualquier pretexto para regresar,si me da un poco de vida, me vale.A mí me valeno importa cuando, no importa el lugar,si nos acorta el espacio, me vale,si me da un poco de vida, me vale.A mí me vale, vale, vale, vale, vale,me vale.A mí me vale, vale, vale, vale, vale,me vale.A mí me vale, vale, vale, vale, vale,me vale.A mí me vale, vale, vale, vale, vale,me vale,A mí me vale.