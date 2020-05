A casa, perquè soc dona

Un dels efectes de la gestió política del coronavirus és que incrementarà les desigualtats de gènere: moltes, moltíssimes dones s'han vist o es veuran obligades a renunciar a la seva feina per quedar-se a casa a cuidar els fills, que encara no sabem quan tornaran a l'escola. Com si per les dones treballar fos una opció. Com si l'escola fos una possibilitat, i no un pilar fonamental per als nens i les famílies. Hella Network , un grup de dones que treballen en el món de la comunicació, amb el hashtag #IoRestoaCasa, han il·lustrat i denunciat els motius pels quals a Itàlia (però també aquí i allà i més enllà) les dones s'han de quedar tant sí com no a les seves llars.#Joemquedoacasa perquè he hagut d'escollir entre el meu fill i la meva feina.El 27% de les dones deixa la feina quan neix el seu primer fill. Si abans de l'embaràs treballen 59 dones de cada 100, després del part en segueixen treballant només 43.#Joemquedoacasa perquè m'ocupo sola de la casa i de la família i el meu cap ha dit que soc poc productiva.Les mares treballadores, entre els 25 i els 44 anys, cada dia dediquen a les tasques familiars una mitjana del 21,6% del seu temps. Els homes, el 9,5%.#Joemquedoacasa a contemplar el meu diploma de llicenciada ben emmarcat.A Itàlia el 56% de les persones amb una llicenciatura són dones. El 40% de les mares que tenen entre 25 i 49 anys i fills menors d'edat no treballen.#Joemquedoacasa perquè l'única cosa indefinida que he vist fins ara és el començament de les escoles.No hi ha notícies certes sobre la reobertura de les escoles. Ara per ara, a Itàlia, les mares solteres sense feina o inactives representen el 36,2% del total, i gràcies a la pandèmia segur que s'incrementaran.#Joemquedoacasa perquè temps parcial i pandèmia són un combinat mortal!A Europa el 28,7% de les dones que treballa a temps parcial ha optat per aquesta opció perquè ha de cuidar un familiar, mentre que els treballadors homes en aquesta situació representen un 5.9%. La pandèmia augmentarà aquesta dada.#Joemquedoacasa amb els nens perquè soc econòmicament prescindible.A Europa de mitjana les dones guanyen el 16% menys que els seus companys de feina homes que fan la mateixa feina.