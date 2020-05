Confinar-se al carrer

Foto: Juan Lemus

Ens demanen que ens confinem, però no tothom ho pot fer: a Barcelona unes 1.200 persones viuen als carrers, ara deserts. I en una situació alarmant: molts serveis de menjador, dutxa i rober han hagut de tancar, i els espais d'emergència que s'han obert temporalment perquè puguin confinar-se ni són suficients ni s'adapten a les necessitats. Per tant, mentre mirem el món des de casa nostra són molts els qui segueixen vivint al ras.Des del primer dia d’estat d’alarma, la Fundació Arrels ha sortit al carrer per tenir cura de les persones que viuen aquesta realitat: s'han adaptat per mantenir oberts els seus serveis bàsics de dutxa, consigna i farmaciola i han assegurat que les 200 persones a qui garanteixen l’allotjament estiguin bé. En les darreres setmanes, han impulsat un equip de carrer d’emergència per satisfer necessitats bàsiques d’alimentació, abric, higiene, orientació i protecció sanitària.Aquestes fotografies de Juan Lemus, que formen part de Viure al carrer en estat d'alarma , una exposició virtual del Centre Cultural Albareda, denuncien la realitat en què es troben les persones sense llar i mostren la feina que està fent Arrels.