Foto: Rémi Walle

Vista amb un gra de sorra

Wisława Szymborska va néixer a Bnin (Polònia) el 2 de juliol de 1923 i va morir a Cracòvia l'1 de febrer del 2012. Llicenciada en Filologia Polonesa i en Sociologia per la Universitat de Cracòvia, va ser una de les principals representants de la generació de poetes polonesos de postguerra. L'any 1996 va ser guardonada amb el Premi Nobel de Literatura. En llegim el poema Res no passa dues vegades, publicat el 1998 a Vista amb un gra de sorra en la traducció de Josep M. de Sagarra.Res no passa ni passarà maidues vegades. A causa d'aixòhem nascut sense pràcticai morirem sense rutina.Encara que fóssim els alumnesmés llonzes de l'escola del món,no tornarem a repetirni cap estiu ni cap hivern.No hi ha un dia bessó d'un altreni dues nits de ben semblants,dues besades de forma igualni dues idèntiques mirades.Ahir, quan algú va esmentarel teu nom davant meu en veu alta,per a mi va ser com si una rosahagués entrat per la finestra.Avui, ara que estem junts,m'he tombat de cara al mur.Una rosa? I què és una rosa?És una flor? O bé una pedra?Per què, mala hora, t'interposesamb una por innecessària?Existeixes, doncs has de passar.Hauràs passat, i serà bell altra vegada.Somrients, mig encerclats,provàvem de retrobar la concòrdia,per bé que som tan diferentscom dues gotes pures d'aigua.© Wisława Szymborska, 1993© de la traducció: Josep M. de Sagarra, 1997© de les característiques d'aquesta edició: Columna Edicions, S.A., Edicions Proa, S.A.