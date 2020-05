El conjunt Bellini Ensemble, format per professors de l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini de Catània, han interpretat confinats la banda sonora que Nicola Piovani va compondre per a la pel·lícula La vida és bella, de Roberto Benigni.Escoltem també la versió que Noa va cantar en català per a la Marató de TV3.Jo, veient com tu somrius,soc el nen que ahir vaig ser.Si jo vetllo pels teus somnis,la por no vindrà mai i així sabràsque viure és molt bonic.Cauen mil llàgrimes al mar.Tu mai no em veuràs plorari és que sols la teva joiaallunya el meu dolor i així jo séque viure és molt bonic.Sí, el meu cor sempre estaràon estigui el teu corsi tu no deixes de lluitar.I mai no perdis la il·lusió,mai no oblidis que al finalhi haurà un indret per a l'amor.