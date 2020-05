Contamíname és una cançó que Pedro Guerra va treure al seu disc Golosinas, el 1995. L'escoltem cantada per Ana Belén i Víctor Manuel; per ells dos, Miguel Ríos i Joan Manuel Serrat; i per Pedro Guerra.Cuéntame el cuento del árbol dátil,de los desiertos, de las mezquitas,de tus abuelos.Dame los ritmos de las darbukas,y los secretos que hay en los librosque yo no leo.Contamíname,pero no con el humo que asfixia el aire.Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Cuéntame el cuento de las cadenasque te trajeron,de los tratados y los viajeros.Dame los ritmos de los tamboresy los voceros,del barrio antiguo y del barrio nuevo.Contamíname,pero no con el humo que asfixia el aire.Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Cuéntame el cuento de los que nuncase descubrieron,del río verde y de los boleros.Dame los ritmos de los buzukis,los ojos negros,la danza inquieta del hechiceroContamíname,pero no con el humo que asfixia el aire.Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.Contamíname, mézclate conmigo,que bajo mi rama tendrás abrigo.