Catorze recomana Bèsties confinades , el butlletí digital d'Edicions Poncianes en què cada setmana un poeta actual parla d'un dels autors universals que formen part de la col·lecció de pòsters Bèsties Les Bèsties d'Edicions Poncianes són bèsties de la llengua i la literatura, noms com Marguerite Duras, Walt Whitman, Víctor Català o Mercè Rodoreda. A la col·lecció, van de bracet amb autors actuals que n'han seleccionat textos i poemes per a l'ocasió i, en alguns casos, n'han traduït obra inèdita en català per poder incloure-la a la seva tria, com van fer Míriam Cano i Jaume C. Pons Alorda als números dedicats a Emily Dickinson i Walt Whitman, respectivament. La versió confinada de la col·lecció, el butlletí digital Bèsties Confinades, ha reunit Enric Casasses amb Víctor Català, Dickinson amb Míriam Cano, Whitman amb Pons Alorda, Marguerite Duras amb Blanca Llum Vidal i Rodoreda amb Maria Cabrera, i, al darrer, Albert Camus amb Laia Carbonell i Francesc Gelonch.