Foto: Fe Ilya

Joan Salvat-Papasseit va néixer el 16 de maig del 1894 a Barcelona. Quan tenia set anys se li va morir el pare, que treballava com a fogoner d'un vaixell. Arran d'això va passar part de la infantesa a l'anomenat Asilo Naval, i amb prou feines va anar a l'escola. Va morir el 7 d'agost de 1924 també a Barcelona. El recordem llegint el poema Dona'm la mà, escoltant com Ovidi Montllor el recitavai com l'interpreta el músic Guiem Soldevila.Dona'm la mà que anirem per la ribaben a la vora del marbategant,tindrem la mida de totes les cosesnomés en dir-nos que ens seguim amant.Les barques llunyes i les de la sorraprendran un aire fidel i discret,no ens miraran;miraran noves rutesamb l'esguard lent del copsador distret.Dona'm la mà i arrecera ta galtasobre el meu pit, i no temis ningú.I les palmeres ens donaran ombra.I les gavines sota el sol que lluuens portaran la salabror que amara,a l'amor, tota cosa prop del mar:i jo, aleshores, besaré ta galta;i la besada ens durà el joc d'amar.Dona'm la mà que anirem per la ribaben a la vora del marbategant;tindrem la mida de totes les cosesnomés en dir-nos que ens seguim amant.(Del llibre L'irradiador del port i les gavines