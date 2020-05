Jacint Verdaguer i el gran riu de la vida

Foto: juantiagues

Jacint Verdaguer va néixer el 17 de maig del 1845 a Folgueroles i va morir el 10 de juny del 1902 a Vallvidrera. Mossèn i escriptor, la seva obra s'estén des de la prosa narrativa i periodística fins a la literatura de viatges. Recordem l'autor de L'Atlàntida i Canigó llegint el poema Caminant, del llibre Al cel, i escoltant com la veu de Roger Mas n'interpreta cada vers.Mig segle fa que pel mónvaig, camina que camina,per escabrós viaranyvora el gran riu de la vida.Veig anar i veig venirles onades fugitives:les que venen duen florsi alguna fulla marcida,mes les ones que se'n vantotes s'enduen ruïnes.De les que em venen damunt¿quina vindrà per les mies?Una barca va pel riud'una riba a l'altra riba;fa cara de segadorla barquera que la guia.Qui es deixa embarcar, mai méstorna a sa terra nadiua,i es desperta a l'altre mónquan ha feta una dormida.Barquereta del bon Déu,no em faces la cara trista:si tanmateix vens per mi,embarca'm tot de seguida;lo desterro se'm fa llarg,cuita a dur-me a l'altra riba,que mos ullets tenen soni el caminar m'afadiga.