Conte de les dones velles

1963





Udols d'un llop de paper





© Tadeusz Różewicz.

© de la traducció, estudi i comentaris: Josep-A Yrsen i Lagarda.

© de l'edició: Edicions 96.

Tadeusz Różewicz, un dels noms més importants de la literatura polonesa, va néixer el 9 d'octubre del 1921 a Radomsko i va morir el 24 d'abril del 2014 a Wroclaw. La seva precocitat literària va ser frenada radicalment per l'esclat de la Segona Guerra Mundial, en què va participar com a partisà. Poeta, dramaturg i prosista, va ser un escriptor amb una profunda sensibilitat ètica. Llegim un poema de la seva antologia Udols d'un llop de paper , traduïda per Josep-A. Ysern i Lagarda i publicada per Edicions 96.M'agraden les dones vellesles dones lletgesles dones dolentessón la sal de la terrano fan oisals residus humansconeixen l'altra carade la medallade l'amorde la fevénen i se'n vanels dictadors fan el pallassotenen les mans tacadesde sang d'éssers humansles dones velles s'alcen a trenc d'albacompren carn fruita panetegen cuinens'estan al carrer de braçosplegats callenles dones vellessón immortalsHamlet es remena a la xarxaFaust fa un paper miserable i ridículRaskòlnikov colpeja amb la destralles dones velles sónindestructiblessomriuen benèvolamentmor déules dones velles s'alcen com cada diaa trenc d'alba compren pa vi peixmor la civilitzacióles dones velles s'alcen a trenc d'albaobren les finestreslleven la brutíciamor un homeles dones vellesrenten el cadàversoterren els mortsplanten florsa les tombesm'agraden les dones vellesles dones lletgesles dones dolentescreuen en la vida eternasón la sal de la terral'escorça de l'arbresón els humils ulls dels animalsla covardia i la valentiala grandesa i la petitesales veuen en la dimensió adientpròximes a les exigènciesdel dia a diallurs fills descobreixen Amèricacauen a les Termòpilesmoren a les creusconquereixen el cosmosles dones velles van a trenc d'albaa ciutat compren llet pacarn condimenten la sopaobren les finestresnomés els babaus se'n riuende les dones vellesde les dones lletgesde les dones dolentesperquè són dones boniquesdones bonesles dones vellessón l'òvulsón el misteri sense misterisón la bola que girales dones vellessón mòmiesde gats sagratssón fonts fruitespetitesarrugadesque s'assequeno budesgrassos ovalatsquan morende l'ull cauuna llàgrimai s'uneixen la boca amb el somriured'una noia jove