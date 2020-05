Els Beatles, en família

Foto: Facebook Clot Clark and the Quarentine Kids

Colt Cark és un músic de Florida. Quan va començar la quarantena, es va quedar sense feina: "Cap al 16 de març ho vaig perdre tot, el meu projecte es va cancel·lar i mentre estava a casa, em vaig adonar de com de bons són els meus fills fent música". És així com amb Bellamy, Beckett i Cash, de deu, vuit i sis anys, va crear un grup, Clot Clark and the Quarentine Kids. Us animem molt a gaudir del que desprenen tocant Come Together, Brown Eyed Girl, Video Killed the Radio Star, You Can Call Me Al i totes aquests clàssics.You Can Call Me Al.Dancing in the Dark.Video Killed the Radio Star.Brown Eyed Girl.I'm a Believer.Don't Bring Me Down.Take Me Home Country Roads.Start Me Up.Stand By Me.