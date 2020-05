Coneix la UB des de casa

Foto: Universitat de Barcelona

Per causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, els centres universitaris romanen tancats però el futur no s'atura. És per això que la Universitat de Barcelona no renuncia a les seves jornades de portes obertes , i per tant les adapta a les circumstàncies actuals i les converteix en una cita virtual.A partir del 25 de maig, i fins al 5 de juny, els estudiants es podran informar sobre els 74 graus de totes les àrees del coneixement que s'imparteixen a la UB, les seves sortides professionals, els serveis universitaris i les activitats estudiantils, i podran, també, consultar els possibles dubtes que tinguin a través d'un xat. Només cal inscriure-s'hi al web Futurs i, un cop feta la inscripció, rebran un enllaç per accedir (fent servir el navegador Chrome) a les jornades de portes obertes virtuals La Universitat de Barcelona concep aquesta cita amb els futurs alumnes com el primer pas dels joves al món universitari, un primer contacte que els ha de servir perquè sentin la Universitat com un espai proper. Enguany, encara que sigui de manera virtual, els inscrits gaudiran d'una presentació de la Universitat, a més d'una explicació del centre i dels graus que s'imparteixen a la facultat en qüestió.