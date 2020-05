¡Ay pena, penita, pena! és una copla escrita l'any 1951 pel trio de compositors Quintero, León i Quiroga l'any 1951 per a l'espectacle La nueva copla, que es va representar al Teatro Calderón de Madrid. La versió més recordada és, però, la que en va fer Lola Flores per a la pel·lícula del mateix títol que es va estrenar el 1953.La cantant María José Llergo ha volgut retre homenatge a "La Faraona", que va morir el 16 de maig de 1995, ha fet 25 anys, amb aquesta versió.Si en el firmamento poder yo tuviera,esta noche negra, lo mismo que un pozo,con un cuchillito de luna luneracortaría los hierros de tu calabozo.Si yo fuera reina de la luz del día,del viento y del mar,cordeles de esclava yo me ceñiríapor tu libertad.¡Ay, pena, penita, pena, pena!Pena de mi corazónque me corre por las venas, pena,con la fuerza de un ciclón.Si es lo mismo que un nubladode tiniebla y pedernal,es un potro desbocadoque no sabe dónde va.Es un desierto de arena, pena,es mi gloria en un penal.¡Ay, penal!, ¡ay, penal!¡Ay, pena, penita, pena!Yo no quiero flores ni dinero ni palmas,quiero que me dejen llorar tus pesares.Y estar a tu vera, cariño del alma,bebiéndome el llanto de tus soleares.Me duelen los ojos de mirar sin verte,reniego de mí,que tienen la culpa de tu mala suertemis rosas de abril.¡Ay, pena, penita, pena, pena!Pena de mi corazónque me corre por las venas, pena,con la fuerza de un ciclón.Si es lo mismo que un nubladode tiniebla y pedernal,es un potro desbocadoque no sabe dónde va.Es un desierto de arena, pena,es mi gloria en un penal.¡Ay, penal!, ¡ay, penal!¡Ay, pena, penita, pena!¡Ay, pena, penita, pena!