La vida en primera persona

Les vivències personals, l'experiència i la memòria fets relat personal són els ingredients del Primera Persona, un festival de varietats en clau literària dirigit per Kiko Amat i Miqui Otero. La seva novena edició s'havia de celebrar aquesta primavera al CCCB, la força major n'ha causat l'ajornament, però l'esperit del festival es manté viu en la sessió especial que s'ha batejat com a Primera Persona Indoors , que s'emetrà en directe a través del web del CCCB El dissabte 30 de maig, a partir de les 18 h, el Primera Persona Indoors proposa una capbussada en les desfetes matrimonials i sentimentals i en la intimitat i l'exposició en l'era d'internet:L'escriptora Rachel Cusk retrata sense pietat, però també sense autocondescendència, els problemes de la seva vida. Cusk és una de les veus més aclamades i originals de la literatura actual i, a la sessió que compartirà amb la periodista Anna Guitart, parlarà sobre el final del seu matrimoni, experiència que va recollir al llibre Aftermath: On Marriage and Separation (2012), que es publicarà en català (Seqüela, a Les Hores) i castellà (Despojos, a Libros del Asteroide) aquest 2020, un llibre molt polèmic per la manera en com l'autora s'exposa a ella mateixa i l'impacte que té un divorci en la vida de les dones.Quan encara era una nena, Jia Tolentino va començar a explicar la seva vida en un blog, d'adolescent va participar en un reality show i, amb trenta anys acabats de fer, és la redactora en plantilla més jove de la història de The New Yorker. Amb la també periodista Noelia Ramírez, durant la sessió del Primera Persona Indoors , parlarà sobre com, des de debats de gènere o classe, es construeix aquest «jo» a la xarxa, sovint trampós i de vegades tòxic.