El cel de les estrelles de Copèrnic

Foto: Adam Evans

L'astrònom Nicolau Copèrnic va néixer a Toruń (Polònia) el 19 de febrer de 1473 i va morir a Warmia (Polònia) el 24 de maig de 1543. El recordem amb 14 reflexions seves.Com si estigués assegut en un gran tron reial, el Sol governa la família de planetes que giren al seu voltant.Al bell mig, hi ha el sol. Qui posaria aquest llum en un lloc millor, si des d'aquí ho il·lumina tot?El moviment de la Terra explica les desigualtats aparents al cel.No estic tan enamorat de les meves opinions per ignorar el que en pensen els altres.Per saber que sabem el que sabem i que no sabem el que no sabem, hem de tenir un cert coneixement.La natura no fa mai res superflu, res inútil, i sap obtenir efectes múltiples d'una sola causa.Les matemàtiques s'escriuen per als matemàtics.L'oceà abraça la Terra i omple els seus abismes més profunds.En primer lloc, hem de saber que l'univers és esfèric.Si hi ha algun ignorant de les matemàtiques que s'atreveix a presumir de saber-ne i qüestiona l'estructuració que he fet, no li faré cas. Diré que el seu judici és temerari.El cel de les estrelles fixes és el punt més alt que podem veure.La Terra ha de tenir una forma com la que revela la seva ombra, perquè eclipsa la lluna amb l'arc d'un cercle perfecte.El moviment de la Terra és natural, no violent.Prop del sol, hi ha el centre l'univers.