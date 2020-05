Foto: Rachel Lynette French

Langston Hughes (Joplin, Missouri, 1 de febrer de 1902 - Nova York, 22 de maig de 1967) va ser un poeta, novel·lista i dramaturg estatunidenc. En llegim aquest poema, en la seva versió original en anglès i en la traducció al català que n'ha fet Anna Pena.De peuEn la calma fosca,Una dona turmentadaDoblegadaPer la tristesa i el dolorCom una flor de tardorGlaçada per la pluja,Com una flor de tardorArrasada pel ventQue no torna a aixecar el capMai més.Versió original:She standsIn the quiet darkness,This troubled womanBowed byWeariness and painLike anAutumn flowerIn the frozen rain,Like aWind-blown autumn flowerThat never lifts its headAgain.