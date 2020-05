Foto: Alejandra Quiroz



Vista amb un gra de sorra

Wisława Szymborska va néixer a Bnin (Polònia) el 2 de juliol de 1923 i va morir a Cracòvia l'1 de febrer del 2012. Llicenciada en Filologia Polonesa i en Sociologia per la Universitat de Cracòvia, va ser una de les principals representants de la generació de poetes polonesos de postguerra. L'any 1996 va ser guardonada amb el Premi Nobel de Literatura. En llegim el poema A la torre de Babel, publicat el 1998 a Vista amb un gra de sorra en la traducció de Josep M. de Sagarra (d'aquest mateix llibre podeu llegir-ne el poema Res no passa dues vegades Sota una petita estrella ).–Quina hora és? –Sí, sóc una dona feliç,i sols em falta un picarol penjat del collque soni damunt teu mentre dorms.–Així, doncs, no has sentit la tempesta? El vent ha batut la muralla,i la torre ha badallat com un lleó, amb la porta gransobre les frontisses que grinyolaven. –Ja te n'has oblidat?Duia posada una roba grisa, com de costum,cordada sobre el muscle. –Immediatament després,cent lluors han esberlat el cel. –I com volies que entrés,si no estaves sol. –De sobte, he vistcolors d'abans que existís la mirada. –Llàstimaque no m'ho puguis jurar. –Tens raó,és evident que ha estat un somni. –Per què menteixes,per què m'anomenes pel nom d'ella,encara l'estimes? –Oh sí, voldriaque restessis al meu costat. –No em sap cap greu,m'ho hauria d'haver imaginat.–Encara hi penses, en ell? –Però si no ploro.–Així, doncs, s'ha acabat? –A ningú com a tu.–Almenys ets sincera. –Pots estar tranquil,marxaré de la ciutat. –Pots estar tranquil·la,me n'aniré tot seguit. –Tens unes mans tan boniques.–Són històries passades: la punta va travessarsense arribar a tocar l'os. –No s'ho valen,estimat, no s'ho valen. –No séni vull saber quina hora és.© Wisława Szymborska, 1993© de la traducció: Josep M. de Sagarra, 1997© de les característiques d'aquesta edició: Columna Edicions, S.A., Edicions Proa, S.A.