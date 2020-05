Papá cuéntame otra vez

es la reina de las versions i d'algunas cançons propias,jo amb vaig comprar el seu primer disc,vaig descobrirla per la tele,la seva veu amb va enamorar,l'escoltaba dia i nit,i segueixo emocionan-me molt,tambe le vist dos cops en directe,per mi es la cantautora mes emotiva que em tingud mai,pero no se que pasa,que no acaba de despegar mai,ela va dir en una entrevista que li van fer moltes promeses y despres res.No saben apreciar el talent que tenim aqui,i si no vas a la moda,apenas et recolçan,Se que algun dia tindra el reconeixement que es mereix.