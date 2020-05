Eso que tú me das és l'avançament del proper disc de Jarabe de Palo, Tragas o Escupes.Eso que tú me dases mucho más de lo que pido.Todo lo que me dases lo que ahora necesito.Eso que tú me dasno es que lo tenga merecido.Por todo lo que me daste estaré siempre agradecido.Así que gracias por estar,por tu amistad y tu compañía.Eres lo mejor que me ha dado la vida.Por todo lo que recibíestar aquí vale la pena.Gracias a ti seguíremando contra la marea.Por todo lo que recibíahora sé que no estoy solo.Ahora te tengo a ti,amigo mío, mi tesoro.Así que gracias por estar,por tu amistad y tu compañía.Eres lo mejor que me ha dado la vida.Todo te lo voy a darpor tu carita y tu alegría.Me ayudaste a remontar,a superarme día a día.Todo te lo voy a dar,fuiste mi fiel medicina.Todo te lo daré,sea lo que sea lo que pidas.Y eso que tú me dases mucho más.Es mucho másde lo que nunca te he pedido.Todo lo que tú me dases mucho más.Es mucho másde lo que nunca he merecido.Es lo que tú me das.