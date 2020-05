Dona de principis

Foto: malloreigh

És per principique sobrevisc als finalsi que no acabo mailes frases que vull dir-te;que fumo només quan vull,i se m'emporta el riure fluix de l'herbaper carrerons clandestinsd'alguna ciutat que enyoro;que hestimo sempre amb hac,i m'enamoro de poetes tristos,de trapezistes i cronopis,i de princeses fosques com la nit.És per principique t'odio nomésles tardes dels diumengesvint-i-nou de febrerde cada quatre vides;que ressuscito a l'abrili moro un poquet mésa entrada de novembre.Que no renego maide cap dels meus amorsquan han estat amors.Que camino amb els ulls embenatsdamunt la corda fluixa del desig,i esventro caixes de Pandoraquan el dolor supura a les genives.I per principi, ja ho saps,em descuso els finalsi torno a fer la voraamb molta cura.*poema publicat al blog La vida té vida pròpia