Voltaire i la felicitat que ens espera

Foto: Tez Goodyer

François Marie Arouet, més conegut com Voltaire, va néixer a París el 21 de novembre del 1694 i hi va morir el 30 de maig de 1778. El filòsof, escriptor i historiador va ser un dels principals representants del moviment intel·lectual de la Il·lustració. En recordem 14 reflexions.Els qui creuen que els diners ho fan tot ho acaben fent tot pels diners.El sentit comú no és gaire comú.He decidit fer el que m'agrada perquè és bo per a la salut.La sort és el que succeeix quan la preparació i l'oportunitat es troben i es fusionen.Pensa per tu mateix i deixa que els altres també gaudeixin del privilegi de fer-ho.Atzar és una paraula buida de sentit, res pot existir sense que hi hagi una causa.La passió per dominar és la més terrible de totes les malalties de la humanitat.L'estupidesa és una malaltia extraordinària: no és el malalt qui en pateix els efectes, sinó tots els altres.Els amics ens abandonaran amb massa facilitat, però els nostres enemics són implacables.Diem una bestiesa i a força de repetir-la ens l'acabem creient.La ignorància afirma o nega rotundament; la ciència dubta.Només és immensament ric el qui sap limitar els seus desitjos.Hi ha algú que sigui tan savi com per aprendre de l'experiència dels altres?La felicitat ens espera en algun lloc amb la condició que no anem a buscar-la.