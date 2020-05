Foto: Lighttruth

Visca, visca el mes de juny,la falç al puny.Diu la dita que a l’estiutota cuca viui és ben cert, que a tot arreun’hi ha més de deu.Aranyes i escarbatsfan quasi ramats,i tot d’altres bestiolesque no van mai soles.Tanmateix, quan és estiutot el món somriui la gent, rejovenida,diu que sí a la vidaque és dolça com una brescade la mel més fresca.Celebrem per Sant Joanuna festa gran.Tots contents entorn del focdonem l’últim tocal mes en què salta i ballatota la xicalla.Visca, visca el mes de juny,amb la falç al puny.Del llibre Per molts anys!, que va dedicar als seus nets Marta, Oleguer i Marçal.