Alfonsina y el mar (per Rosalía)

La poeta Alfonsina Storni va néixer el 29 de maig de 1892 a Suïssa, i va suïcidar-se a Mar del Plata, Argentina, el 25 d'octubre de 1938, llançant-se al mar des d'una escullera. Sobre la seva mort, Félix Luna i Ariel Ramírez van compondre Alfonsina y el mar, una cançó que va ser gravada i publicada per primer cop el 1969 per la cantant Mercedes Sosa al disc Mujeres argentinas, i que, des de llavors, ha sigut interpretada per artistes d'arreu. Veiem i escoltem com la va interpretar Rosalía, acompanyada pel guitarrista Daniel Da Silva, en un concert a l'Auditori de Banyoles l'any 2013.Por la blanda arena que lame el mar,su pequeña huella no vuelve más,un sendero solo de pena y silencio llegóhasta el agua profunda.Un sendero solo de penas mudas llegóhasta la espuma.Sabe Dios qué angustia te acompañó,qué dolores viejos calló tu vozpara recostarte arrullada en el cantode las caracolas marinasla canción que canta en el fondo oscuro del mar,la caracola.Te vas, Alfonsina, con tu soledad.¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?Una voz antigua de viento y de salte requiebra el almay la está llevando.Y te vas hacia allácomo en sueños, dormida,Alfonsina, vestida de mar.Cinco sirenitas te llevaránpor caminos de algas y de coraly fosforescentes caballos marinos haránuna ronda a tu lado,y los habitantes del agua van a jugarpronto a tu lado.Bájame la lámpara un poco mástú, déjame que duerma nodriza, en pazy si llama él no le digas que estoydile que Alfonsina no vuelvey si llama él no le digas nunca que estoy,tú dile que me he ido.Te vas, Alfonsina, con tu soledad.¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?Una voz antigua de viento y de salte requiebra el almay la está llevando.Y te vas hacia allá,como en sueños, dormida,Alfonsina, vestida de mar,de mar.