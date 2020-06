Escoles, aquí teniu materials per a l'estiu

La crisi de la Covid-19 està provocant un increment de les desigualtats educatives i una pèrdua d’aprenentatges, especialment en l’alumnat més vulnerable.La Fundació Bofill, des del seu projecte Lecxit , ofereix un recurs a totes les escoles de Catalunya: un paquet lector, amè i enriquidor, adreçat a les famílies de 4t, 5è i 6è de primària. L'objectiu? Que aquest estiu els infants promoguin l'hàbit i el gust per la lectura, i que les famílies tinguin els recursos per acompanyar-los de la millor manera possible. Com es pot fer arribar? En aquest enllaç us donen algunes idees per citar els pares i mares, o, si és complicat, enviar-los-hi directament per mail.Aquest paquet físic (el podeu consultar aquí ) està format per: un document explicatiu (en català, castellà, àrab i urdú) per a les famílies, detallant el material que inclou i el seu funcionament; una guia elaborada per Jaume Centelles amb 12 propostes per promoure la lectura dels fills i filles a casa; un carnet de viatge lector, on els infants registraran els llibres que llegeixen durant l’estiu, i on el bibliotecari del seu poble o ciutat hi posarà un segell cada vegada que hi vagi a buscar llibres, i on, també, quan torni a l'escola, podrà ser reconegut pel seu tutor amb un diploma. I també hi ha el que us oferim com a tast: una infografia amb cinc claus, cadascun acompanyat d'un vídeo -també els han fet en castellà-, per promoure la lectura des de casa.Busqueu una estona per llegir amb els vostres fills i filles fent de la lectura un espai amè i divertit. L’objectiu no és millorar com llegeixen, sinó que gaudeixin de la lectura.La lectura s’ha de produir en espais on ens sentim còmodes i relaxats. Dediqueu un espai on l’infant guardi els seus llibres i pugui viure experiències positives al voltant de la lectura.Els infants aprenen per imitació i, si veuen que viviu la lectura com un moment divertit i emocionant, segur que també voldran experimentar aquesta sensació!La lectura requereix anar a poc a poc i sense presses. Cada infant té el seu propi ritme d’aprenentatge que cal respectar, fent de la lectura un joc agradable amb el qual poder gaudir.La lectura és una experiència emotiva que és present en el nostre dia a dia. Feu participar els nens i nenes en tasques diàries, com llegir una recepta de cuina o fer la llista de la compra.