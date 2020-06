Els museus i un nou model de turisme sostenible

Foto: Alicia Steels

Davant la profunda transformació social que estem vivint, toca també repensar la relació dels museus amb el turisme. Si fins ara aquest ha estat fonamental per la seva sostenibilitat econòmica, quin paper ha de jugar-hi en la nova situació? Els museus han de seguir enfocant-se com a producte turístic? És compatible amb el seu compromís ambiental? Aquestes són algunes de les preguntes que han sorgit durant el segon taller Mutare SOS de la Fundació Carulla , amb els ponents Rafael López-Mónne, geògraf, fotògraf i professor a la URV, i Gonzalo Gil, responsable de Drac Actiu i sotsdirector de suport i innovació a INEF Lleida. Del debat col·lectiu amb diferents agents del sector, en destaquem aquestes catorze idees.La normalitat era el problema.Qualsevol acció ha d'anar enfocada en aquest sentit.Ens haurem de: descobrim el nostre entorn!, sinó un element de transformació social.No parlem de turistes: parlem de visitants! Cal pensar en projectes que siguinEl museu. Que sigui un lloc on relacionar-nos i tornar-hi sovint perquè hi passen coses.del museu, sinó els relats que hi ha al darrere i els seus significats.a partir del qual construir. La necessitem més que mai!Els museus han d'. O en sortim amb cultura i educació, o no en sortim!Seria bo: la natura, com un valor del nostre patrimoni. Gaudim-ne!Es necessiten, fugir dels grups multitudinaris.Del museu. No sols visitar-lo, sinó estar-hi i viure'l.i amb complicitat amb els diferents agents culturals i socials de la zona. Cocreem!als i les artistes del territori. Amb risc i imaginació! Mutare SOS s'estructura en diversos cicles de tallers en línia. En el primer, dedicat a com es pot transformar la societat des dels museus, la Fundació Carulla torna a cridar a la participació dels agents culturals, educatius i socials per a la sessió prevista per al 9 de juny a les 16 h (us hi podeu inscriure aquí ). El segon cicle de Mutare SOS, que tractarà sobre les necessitats i oportunitats dels creadors i creadores culturals, serà a finals de juny i durant el juliol.