Coneixement per al benestar

Foto: Sent x 100

Foto: Sent x 100

L'aprenentatge està directament relacionat amb el benestar emocional. Per prevenir el fracàs escolar i l'exclusió social cal abordar els aspectes psicosocials relacionats amb l'educació, i cal fer-ho aprofitant al màxim les potencialitats i capacitats d'infants, famílies i professors.El 2017 la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya va engegar el programa Sent x 100 , un projecte interdisciplinari dirigit per Salvador Simó, Doctor en Educació Inclusiva i codirector de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC, que va iniciar-se a l'Escola la Sínia amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i va tenir continuïtat a l'escola Santa Caterina-Dominiques de Vic i l’Escola del Congost de Canovelles. Actualment es treballa per establir un model que pugui aplicar-se, amb les modificacions i adaptacions necessàries, a altres centres de la ciutat i del territori.El programa s'articula a través de tallers i activitats extraescolars de dansa, art urbà, teatre, grafiti i contes , que serveixen de marc perquè els infants aprenguin a identificar les seves pròpies emocions, a autogestionar-les i a tenir cura dels seus companys. Per fer-ho, Sent x 100 compta amb la col·laboració i participació d'artistes de primer nivell com Ju, Rapsusklei, Asha Miró, Guillem Roma o Paula Valls, i la de la Fundació Atlàntida i la Big Band Jazz de l'Escola de Música de Vic.El projecte de Sent x 100 ha crescut amb el temps i ha incorporat el programa Enamora't de la Ciència, amb l'objectiu de democratitzar l'accés a les tecnologies que permeten preparar els nens i nenes per a la Quarta Revolució Industrial, una nova realitat en què competències com la robòtica, la impressió 3D o la realitat virtual i augmentada seran imprescindibles.