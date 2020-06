Costa Brava, bella terra

1. A la Costa Brava amb Víctor Català.



Caterina Albert, l’Escala 1869-1966, va ser novel·lista i narradora. També va escriure poesia i monòlegs teatrals. El 1898 guanyà els Jocs Florals d’Olot amb el monòleg teatral La infanticida. L’escàndol que va provocar el fet que fos escrit per una dona la va portar a escudar-se en el pseudònim masculí de Víctor Català. La seva obra es caracteritza per la narració situada en espais rurals i per la descripció magistral del món interior dels personatges. Destaca també la gran riquesa de lèxic que li proporcionava el contacte directe amb el món de la pagesia, la pesca i la gent gran del seu entorn. Caterina Albert al pati de la casa pairal. Autor: Joan Lassús, Museu de l'Anxova i la Sal.

Costa brava



Costa brava, costa bella

d’aqueix meu recó estimat;

costa sempre nova y vella

–joventut d’eternitat!–



u seràs avuy bandera

d’un esclat de joventut;

siga’ls hi tan duradera

com la teva fortitut.



Signa’ls hi ab gest gran y noble

los camins de ton destí;

fes que eix poble siga un poble

brau y bell sense desdí.



Que en la costa bella y brava

cad’ú hi trobi son espill...

El teu alt exemple grava

en lo cor de cada fill.



De la brava y bella terra

aparta tot migrament;

tot lo baix y lleig desterra

del seny de la seva gent.



Que, com tu, ressurti, ardida

dels embats de la maror,

y que aixequi’l cap, ungida

d’una augusta serenor.



Costa brava, costa bella

d’aqueix meu recó estimat;

siga’ls sempre far y estrella

en camins d’eternitat!

Català, Víctor [5 d'agost de 1919]. Costa Brava, núm. 1.

2. A Andorra amb Miquel Martí i Pol.



El poema relata vivències -anècdotes, records, etc.- de les estades que va fer a les Valls amb la seva família, principalment durant els anys seixanta.

Verdaguer, Jacint. Cant IV, Lo Pirineu. Dins Canigó (TO, vol. II, p. 274-287, v. 9-16). Barcelona: Proa.

Salvador Espriu a Viladrau amb els gossos Kazan i Bari, noms dels protagonistes de les novel·les d’aventures de James Oliver Coorwood. Foto: Desconegut. Arxiu família Espriu.

Espriu, Salvador (2001). Les ombres, Proses de la Rosa Vera, Altres proses disperses. Obres completes - Edició Crítica, 18. Barcelona: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu; Edicions 62.

Clementina Arderiu i Carles Riba al terrat de la casa de Cadaqués que van regalar a Riba en el seu seixantè aniversari. Setembre de 1953. Fotògraf: Català Roca.

Arderiu, Clementina (1973). La meva cambra a Cadaqués, 1946. Dins Obra poètica (p. 184). Barcelona: Edicions 62.

Foto: Cal Ximet, Casa pairal dels Guimerà.

Guimerà, Àngel (1906). Discurs presidencial del Certamen Científic-literari

del Vendrell (1887). Dins Cants a la Pàtria. Barcelona: La Renaixença.

Casa Cauhé Raspall (Sant Feliu de Llobregat) Fons: Hereus Joana Raspall.

Raspall, Joana (2010). La ventalla de la cuina. Dins Jardí vivent.

Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa.

Abelló, Montserrat (2002). Indicis d'altres moments. Dins Al cor de les paraules

(p. 345). Barcelona: Proa.

Castellers. Fotografia de Francesc Català-Roca, l’insigne fotògraf vallenc, que tanca el seu llibre «Valls, capital de l’Alt Camp». Valls: Ajuntament de Valls, Ed. Destino i IEV. 1991 .

Oller, Narcís. (2008). Vilaniu. Valls: Cossetània.

Pla, Josep (1976). Catalunya. Dins Tres guies (OC XXX, p. 1107-1108).

Barcelona: Ed. Destino.

Màrius Torres de la mà del seu avi Marià Torres, passejant per l’Horta de Lleida el 1915. Biblioteca Virtual Màrius Torres de la Universitat de Lleida.

Torres, Màrius. (2010). Poesies de Màrius Torres

(A cura de Margarida Prats, p. 178). Lleida: Pagès Editors.

Andrés Estellés, Vicent (1981). Les Homilies d’Organyà. Obra Completa 6 (p. 263). València: 3 i 4.

Foto: Ajuntament de Santanyí.

Bonet, Blai. (1987). La vida i els meus instants. Felanitx: Gràfiques Llopis.

Foto: Maria-Mercè amb 8 o 9 anys d’edat en una fotografia habitual dels anys cinquanta, quan anava a la

Marçal, Maria-Mercè (1989). Bruixa de dol. Dins Llengua abolida (p. 88-89). València: Tres i Quatre.

Ara que amb prou feines podem anar d'un poble al poble del costat, el projecte Mapa literari –una iniciativa d' Espais Escrits – encara és més atractiu: si hi entreu , hi trobareu el mapa del món, i al país on cliqueu sortiran els poemes, els escrits i fins i tot els llibres que escriptors catalans van fer inspirant-se en aquell lloc. És així com podem enlairar-nos cap a Grècia amb Carles Riba o al Japó amb Maria Aurèlia Capmany.Tenint present que aquest estiu no podrem viatjar gaire lluny, us oferim una ruta pensada perquè redescobriu pobles, ciutats i territoris que tenim a tocar. Els guies no poden ser millors: Verdaguer ens fa una excursió pel Canigó, Maria-Mercè Marçal ens ensenya el poble on va néixer, Ivars; també podeu anar a la Costa Brava de la mà de Víctor Català; al Montseny amb un Salvador Espriu joveníssim; a l'Ebre amb Josep Pla; a L'Horta de Burjassot amb Vicent Andrés Estellés o, en total, a aquestes 14 destinacions. Som-hi.Recordo Andorra amb cuixes de turistes.El cafè a la placeta de l’església,-cafè l’Isard, em sembla que se’n deia.Dessota els para-sols de colorainescontemplàvem la lenta desfilada.Tribus senceres, com en els grans èxodes,passejaven la mandra apegalosad’havent dinat, enmig de les corruesincessants d’automòbils que avançavena pas de processó i encara gràcies.Eren els «venturosos» anys seixantai amb uns àrabs tranquils i candorososals del Mercat Comú els ponien totes.Hi havia, és clar, cuixes de totes menes:d’homes, de dones, poderoses, flàccides,grasses, primes, senils i jovençanes;però la majoria no passaven,per dir-ho clarament, de mediocres.Només de tant en tant, com en un somni,dues cuixes esveltes, quasi sempreservant un cos de rodonors bregoses,ens permetien de pensar que encarael món, ai las!, no anava a la catàstrofe,com el diu el gran Vicent en unes èglogues.Tu sobretot blasmaves els francesos,que portaven, a guisa d’uniforme,samarreta a l’imperi, gorra blanca,calces curtes, mitjons i sabatasses,i escridassaven els menuts que sempre,com els de tot arreu, marranejaven.Parlàvem poc. Cadascú -ara ho penso-devia defensar amb més o menys traçael seu bocí particular de somni.Tornàvem cap a casa a mitja tarda,lentament, per carrers silenciosos,i ens deturàvem sempre davant l’àguilaque feia de reclam a Can Calones.Algunes voltes (poques, massa poques),en ser tots sols ens besàvem febrososi, gloriosament impúdics, fèieml’amor mig despullats i tot s’ompliade claror, d’harmonia, d’esperança.Andorra, postals i altres poemes, Miquel Martí i Pol. Andorra la Vella: Serra airosa, 1984.L’itinerari és un proposta que convida al caminant a fer l’ascensió a la pica del Canigó acompanyats d'alguns dels versos més descriptius i emblemàtics que parlen del naixement de la nació catalana a banda i banda del Pirineu. El poema El Canigó és una creació literària que el poeta Jacint Verdaguer va concebre a la dècada de 1880 quan va realitzar diverses excursions d’aquest racó del Pirineu. La Biblioteca de Catalunya conserva els croquis d’aquelles excursions. Aquest fragment pertany a El cant IV de Canigó i porta per títol Pirineu. Gentil, fascinat per la muntanya, és convidat per la reina de les fades a emprendre un viatge fantàstic per damunt del Pirineu amb una carrossa voladora que li va mostrant els tresors de la serralada.Des del palau alabastrí davallendel Pla Guillem a les Collades Verdesi de Rojà les àrides esquerdes,que el granat enriqueix, fugen volant.Deixen, anella del Pirene altívol,l’aturonada Costabona enrere,que solda el Canigó a la cordilleracom a cadena aurífica un brillant.La família de Salvador Espriu va comprar una casa a Viladrau, confiats que els ajudaria a refer la salut dels fills. Allà van passar-hi moltes temporades i Espriu va escriure-hi una part de la seva obra.El papà havia comprat al Montseny, al vessant que mira a la banda de Girona, una finca per passar-hi els nostres estiueigs. Des d’allà veiem, una mica lluny, una ampla plana i també, força més lluny, ben al nord, la llarga serralada dels Pirineus. […] Mes enllà dels jardins, en la davallada cap a un rierol, s’alçava un petit bosc de vells castanyers. Potser no arribaven ni de bon tros a un centenar, però bastaven —aplegant-los als pollancres, no pas aristocràtics àlbers, que s’enlairaven i es vinclaven a frec de les contínues aigües glaçades del primíssim corrent— perquè nosaltres, amb els fills del guarda, uns quants amics que se’ns ajuntaven i una munió de gossos bordissers, i ens divertíssim a l’indret amb una pila de jocs que em pensaria que no inventàvem pas. Ara érem indis i caubois, ara lladres i serenos, ara ens acontentàvem simplement amb senzilles partides de cuit. No abastàvem nius, perquè veníem de closos hiverns de ciutat i, a més, perquè sovintejades, edulcorades, alliçonadores prèdiques de pedagogs moderns embridaven en aquest punt els nostres sanitosos instints cruels.L’any 1953 se celebrà el seixantè aniversari del seu marit Carles Riba, i amb aquest motiu un grup d’amics li regalà una casa al municipi de Cadaqués. El poema, escrit tres anys després d’aquesta celebració, és una reflexió de la felicitat i plaer que Arderiu sentia per aquest bell indret de Catalunya.La meva cambra a CadaquésM’han fet ara marinerai tinc casa i tinc llagut;Cap de Creus és a la vora–ahir no, hi vaig avui.Marinera gent em volta;Cadaqués m’ha pres el cor,perquè la meva casetaés gentil com un ex-vot.M’hi portaren una imatgeamb la cara fina i greu;entre el meu son i el meu diala cambra fa resplendent.¿Quina angoixa em pot estrènyersi la Verge em fa costat?Tinc Montserrat amb l’aurorapel balcó que dóna al mar.Àngel Guimerà (1845-1924), fill de pare vendrellenc i de mare canària, va viure a la casa pairal dels Guimerà al Vendrell durant el s.XIX. En aquesta casa va iniciar la seva activitat poètica, primer en castellà i, més tard, en català, per triomfar després en el món teatral com a dramaturg. Una de les seves principals obres va ser Terra baixa. La Casa Museu Àngel Guimerà antigament era coneguda com a Cal Ximet. Aquesta casa pairal de la família Guimerà, adquirida pel besavi del poeta i dramaturg l'any 1778, pertany a l'Ajuntament del Vendrell des del 1973, moment en què va ser cedida pels hereus d'Àngel Guimerà perquè fos oberta al públic.El Vendrell, voltat de vinyes que el pagès amb el seu art exquisit treballa, carregades a l’estiu del fruit saborós d’on regala a doll fet el vi ardentíssim per a encendre la sang de les venes. El Vendrell, amb les seves arbequines de verdors cendrejants i eternes, ací i allà aixecant-se en les parades com a pastors de ramats guardant els seus ceps que al seu entorn pasturen; amb els seus garroferars de verd maragda, que quan els hi abasten el fruit de la collita ja s’ha ensenyorit el novell de les brancades que aimen les alenades de la mar tebiona i per a aspirar-la sembla que s’enfilen per les roques enfonsant-hi les urpes dels peus fins a les entranyes.Joana Raspall va ser una poeta que va viure tota la vida –dels tres als cent anys– a a la mateixa casa de Sant Feliu de Llobregat. Va ser allà on va dur a terme la major part de la seva activitat cultural. En aquest poema evoca moments de la seva infantesa viscuts al pati de casa.Encara hi ha, sortint de casa al pati,la repintada porta dels grans vidres,i avui que es mou un vent de primaveral’he deixada entreoberta.També el record ha obert la simfoniad’imatges que aquell vidre de l’esquerrarecollia ufanósfent de mirall translúcid....Era quan jo, feliç en la infantesa,em disfressava amb vels de mosquitera,i corones trenadesamb caps de cinta, i collarets de vidre.En silenci, com dalt d’un escenari,gesticulava imitant escenesd’aquells films on les blanques heroïnesm’enamoraven tant...i sentia perills, i era salvadapel «noi» valent sense color ni rostre.No sé quines paraules somniavaque deia, introduint-me enllà del vidre...seran, per sempre, l’ignorant poema de la felicitat!Quan algun cop venien les amigues,calien altres jocs sense encanterisque no eren tan plaents;el saltar i córrer no era cosa meva,i fer cuinetes... era massa prosa.Sempre distant entre les altres noies,enyorava els meus vels, i el soliloquiamb el vidre-mirall on jo trobavatot un món resplendent.¡No m’entendriensi jo els contava aquella meravella!Avui torno a deixar la porta oberta,i veig el vidre que ja no em retornares més que uns cabells blancsi un rostre flàccid...Però jo encara sento que em pessigaun raconet de cor aquella imatgeque no era ben bé jo... o sí, que ho era?Montserrat Abelló va néixer a Tarragona el 1918, al carrer de l’Apodaca 23, prop de l’estació, a la casa pairal de la família de la mare, Isabel Soler Gonsé. El poema pot fer referència al Mas de l’Arbre, a l’antiga carretera de Reus, després del nucli de Torreforta, on els pares d’Abelló van anar a viure als anys 50, o a la casa de Pals, on Isabel Soler va estar-se amb els Bofill l’estiu del 1978, poc abans de morir.A la meva mareHe vist en el fonsdels teus ulls,tant d’amori el dolorpunyentde veure queendebades havia estatel teu parlar,i el teu fer.I t’abocaves tandolçament, com solstu ho sabiespels vells caminsque et restavenfidelsLa vella casa sota l’ombraespessa, els geranis queregaves lentament i aquell llibre que semprerellegiesI tu, allí,asseguda de cara a la finestratot esguardant-te les mansque senties inútilsi cansades.Oller va néixer a Valls l’any 1846. De jove es va traslladar a Barcelona, on va morir l’any 1930. Mai no va deixar els seus contactes amb Valls, fins al punt que hi dedicà moltes pàgines de la seva obra. Com a escriptor realista, Valls li va servir de punt de partida i d’estímul per crear Vilaniu i per contextualitzar fets d’altres novel·les.–I què me’n diu, general, del poc que ha vist? Li agrada, aquesta terra? –interposà don Ramon.–Oh! Ja ho crec! A qui no agradarà? Una campinya frescal, hermosa; una gent amable, alegre: ¿qui pot desitjar més? A mi doni’m arbres, aigua fresca i gent amable. Tot venint ja he vist això, i m’he entusiasmat.Els dos vilaniuencs somrigueren amb la satisfacció del vilatà a qui lloen el terrer.–I què tal la festa major? Deu estar animada: eh? Hi ha força forasters?–Prou que n’hi ha! Tot n’està ple de gom a gom –respongué en Llebreta, a qui encoratjaren les afectuoses manifestacions de què havia estat objecte. Aquí veurà els castells. Si no els ha vist pas mai, li agradaran de veres –seguí dient.–Oh! Ja els he vist a Valls, a la seva terra nadiua, que és on més s’han de veure –respongué el general–. Com passen, els anys! Sembla ahir, i en fa prop de vint, que vaig estar-hi de guarnició. ¡Bon país, també, aquell! Bon país!Josep Pla és un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana que amb una obra descriptiva i testimonial reflecteix el poder evocador del paisatge i reflexiona sobre els canvis socials del seu temps. Pla ofereix una visió personal, atractiva i irònica del seu món amb un llenguatge d’expressió simple i amb una gran riquesa d’imatges.En passar per davant de les cases del país, en travessar els pobles em sorprèn l’aspecte meravellós de salut i vitalitat que hi tenen les criatures i en general tota la ciutadania. Aquesta comarca té l’empenta de la vida lliure, forta i primitiva. És molt agradable. Observo que moltes cases del delta tenen al costat, a la primavera, un petit camp de faves fresc i ufanós. –Veig que les faves agraden molt per aquí –dic a una vella que hi ha al llindar d’una porta. –Sí senyor. No hi ha res que tingui, a la primavera, la frescor de les faves. A més, alimenten molt. [...] A plena tarda –per les carreteres de les terres del delta no hi havia la més petita indicació, el més petit senyal que orientés al viatger– arribàrem a Sant Carles de la Ràpita. Anàrem al port. Menjàrem llagostins. “Aquí, en aquest poble –em diuen– l’escriptor Sebastià Juan Arbó és molt conegut” L’Arbó ha descrit meravellosament el paisatge del Baix Ebre –que és el seu país. En alguns aspectes, la seva descripció és tan perfecta, tan admirable, que m’ha semblat que arribava en un indret conegut. Comprendreu molt bé, d’altra banda, que aquesta terra tingui una fascinació per a totes les persones de sensibilitat que la contemplen. Contemplar-la és admirar-la. Tot hi sembla, nou, primigeni i vital. Des de Tortosa, la carretera de València agafa de bell nou la direcció del mar i fa cap al port de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar, que és el darrer poble geogràficament parlant, part ençà, de Catalunya. Així com el Gangal és a la base de llevant del delta de l’Ebre, Sant Carles és a la base de ponent.El paisatge de l’Horta de Lleida pren especial rellevància en bona part de la producció poètica de 1935 de Màrius Torres, com en aquest poema no incorporat en la darrera tria feta pel poeta.Camins fondalsVora les sèquies, sonores companyes,els camins fondals de tamarius,bardisses i pollancs, murtres i canyes,menen a ignots paradissos ombrius.Entre les branques es gronxen els niusi en els recons cavil·len les aranyes,la terra és ferma i grassa. Cards esquiusposen al verd austeritats estranyes.I al fons de cada caminet beathi ha un carro vell, un eixartell oscati un parral de campànules florides.Segueix-ne qualsevol, cínic lleuger!Veuràs si és dolça l’ombra d’un palleri que tot, en el món, no són mentides.L’Horta de Burjassot és un altre dels tresors que encara conserva Burjassot, malgrat que en els darrers cinquanta anys s’hagi vist reduïda dràsticament pel creixement urbanístic desmesurat. En l’obra estellessiana, és un dels paisatges que trobem descrit en nombroses ocasions. L’estima d’Estellés per la seva llengua materna i pel seu país no podia deixar d’estar acompanyada per l’amor al paisatge i la terra que el va veure néixer.El camp de Burjassot i el camp de Borbotó,el secà de Paterna i el secà de Godella,i els cementeris blancs i els rajolars vermells,i el tren que va a Paterna i el que ve de Paterna,i després el de Llíria i més tard el de Bétera,i aquells tramvies grocs i casa la Conilla,i Beniferri amb àlbers i canyars i senderes,i els grans pins del castell vinclats damunt la séquia,i el tren de Burjassot, i el tren que puja a Llíria,i el que baixa de Llíria, i el que acaba en Montcada,i la calç de les coves que hi ha per Benimàmet,i el que acaba en Paterna, i orinar al corral,i la flaire dels horts, la calç de les paretsquasi blava amb la lluna, i el silenci, i el tren,el tren nocturn, que creua solitari la nit,i el camp de Burjassot, i el camp de Borbotó,i el secà de Paterna, i el secà de Godella,i el Pla del Pou, i els masos, les barraques de Lluna,l’Alqueria del Pi, i el Pixador, i el masdel Rosari, i la casa del Saboner i el pi,i el molí de la Sal i el llibre que he d’escriure,i el tren que ve de Llíria i el que puja a Paterna.Blai Bonet (1926-1997) viu la infantesa al poble de Santanyí, en el si d’una família humil: son pare era euguer a la finca del Rafal des Porcs, i sa mare, mestressa de casa. La sensibilitat de l’autor es forja a partir d’un món natural i senzill.L’important no són les coses; l’important és el camí que mena cap a les coses. Abans de trobar el que cerca, l’home troba moltes altres coses que eren aquí, enllà, vivien...Mentre anava, tot solet, a veure els cavalls, les eugues, mon pare, S’Almunia, el penyal dels Baus, aquest camí que em duia a veure el Pare em feia conèixer les cases del camp, però també els seus noms, que eren noms de persones..., les cases amb noms diminutius de persones!, Can Joaní, Can Pasqualí; veure les plantes, les herbes, i descobrir que veure una planta era veure el seu nom; passava, caminava, arran dels noms: la corretjola, la ravenissa, el coscoll, l’aritja, la vidalba, el trèvol de ramallet, l’esparreguera de gat, l’esparreguera de castellà, la porrassa, l’albó, el coltell, la vinagrella, el fenàs, les prunes d’en vell, les prunes de frare llarg, les prunes de garenyó. El camí que em menava de cap al Pare estava ple de noms..., de paraules que tenien la verdor de la fulla i en treien la flor.El 1957 la família de Maria-Mercè Marçal (1952-1998) s'instal·la a viure al carrer Sant Andreu, 48 d'Ivars. És al carrer, jugant amb els nens de la colla, on ella guardarà els millors records d'infantesa. En contrast amb l'Escuela Nacional, l'escola franquista de mal record on va estudiar fins als deus anys, el camp i la natura van ser els seus espais de llibertat i el «gresol» de la seva llengua literària.ForavilersJunts hem menjat–foravilers de tarda–ametllons verdsde la branca més altarobats d'un hortsense porta ni tanca,ai, no la mosseguisl'ametlla amarga!Esborràvem lliçonsdarrere els arbresde mestres i veïns:aquesta planal'escrivíem ben solsamb lletra clara,ai, no la mosseguisl'ametlla amarga!Esquitxada de nitla bata blancai amb els dits entintatsmig oblidàvemal cor de l'ametllól'ametlla amarga,ai, no la mosseguisamic, encara.