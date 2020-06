Foto: Catorze

Senglar

"Poemes de renaixements, records i canvis; connectats entre si per un cordó umbilical que haurà de tallar el lector". Així es presenta el llibre Encesa del poeta Jordi Carulla-Ruiz. Publicat per Edicions Poncianes , format per tres moviments i acompanyat de fotografies fetes per ell mateix, aquest poemari és un viatge pels nostres laberints i miralls interiors. Us convidem a submergir-vos-hi tastant-ne aquest poema.Gràcies a l'ullal ferotge del guardià del temple.Allà on ignorant repeteixes l'error, la sofrença.Guarda gelós la llum que ja hi era.La clau de la capsa dels records.La capsa dels dos panys; el pany que sí,el pany que no.Quanta foscor podràs decantar avui?Quin és el veritable abast de cada acte?Pensa-t'ho bé, arribarà l'hora d'ajupir el genoll.PREGÀRIA 1Espero portar la meva llum amb precisió.PREGÀRIA 2I que el més important no sigui jo.POST DATA: No et creguis mai el cínic quan diu:– El mal ja està fet.© dels poemes: Jordi Carulla-Ruiz© d'aquesta edició: Associació Joan Ponç