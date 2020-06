Instant (2002) va ser el primer volum de poesia publicat per Wislawa Szymborska (Bnin, 2 de juliol de 1923 – Cracòvia, 1 de febrer de 2012) després de rebre el Premi Nobel l'any 1996. Us oferim un poema d'aquest llibre, publicat a la col·lecció Jardins de Samarcanda d'Eumo Editorial i Cafè Central en la traducció, reconeguda amb el XIV Premi «Jordi Domènech de Traducció de Poesia», de Joanna Bielak.

Foto: Boris Dunand

Primer amor

Pierwsza miłość

Diuenque el primer amor és el més important.Això és molt romàntic,però no és el meu cas.Hi va haver alguna cosa entre nosaltresi no la hi va haver; estava passant, és el passat.No em tremolen les mansquan topo amb petits recordscom un feix de cartes lligat amb un cordill,tant de bo fos amb una cinta.La nostra única trobada al cap dels anysva ser una conversa de dues cadiresseparades per una taula freda.Altres amorsencara respiren profundament en mi.A aquest, per sospirar, li manca alè.I amb tot, just tal com és,sap el que no saben encara els altres:en no ser recordat,ni tan sols somiat,m’habitua a la mort.Mówią,że pierwsza miłość najważniejsza.To bardzo romantyczny,ale nie mój przypadek.Coś między nami było i nie było,działo się i podziało.Nie drżą mi ręce,kiedy natrafiam na drobne pamiątkii zwitek listów przewiązanych sznurkiem– żeby chociaż wstążeczką.Nasze jedyne spotkanie po latachto rozmowa dwóch krzesełprzy zimnym stoliku.Inne miłościgłęboko do tej pory oddychają we mnie.Tej brak tchu, żeby westchnąć.A jednak właśnie taka, jaka jest,potrafi, czego tamte nie potrafią jeszcze:niepamiętana,nie śniąca się nawet,oswaja mnie ze śmiercią.Títol original: Chwila, 2002Tota l'obra de Wislawa Szymborska: © The Wislawa Szymborska Foundation© de la traducció: Joanna Bielak, 2018© d'aquesta edició: Cafè Central / Eumo Editorial