"De vent i ales és el nostre quart i últim treball." Us convidem a escoltar el primer avançament d'aquest darrer disc que Txarango publicarà el 19 de juny. La cançó porta per títol A la deriva i "parla de trobar camins i refugis enmig de la voràgine d'aquest món. Un cant a la vida dedicat a totes aquelles persones que mantenen vius els somnis. També a les causes compartides." Al videoclip, fet per Bernat Almirall, Pau Surià i Júlia Molins, apareixen imatges gravades durant la gira que el grup va fer a l'Índia.Tenim el cor a prova de bales,un horitzó, també unes ales.Hem vist caure la fronterai en el teu cos de pols d'estrelles.Hem desfet tots els camins.Hem après de l'infinit.Mica en mica, com balla la vidaballarem aquesta nit.Atrapar la lluna plena,creuar junts tota la Terra,buscant un nou món.Rebentar tots els rellotges,apagar el motor ferotge,començar de nou.Que la vida es parifins que surti el sol.Junts a la deriva.Que la vida esclaticom nosaltres dos.De Luther King, de Víctor Jara,portem els somnis del Che Guevara.Hem vingut a trencar els marcs.Tenim les ales de la Rosa Parks.Atrapar la lluna plena,creuar junts tota la Terrabuscant un nou món.Rebentar tots els rellotges,apagar el motor ferotge,començar de nou.Que la vida es parifins que surti el sol.Junts a la deriva.Que la vida esclati​com nosaltres dos.Que quan tu balles es desfan les hores,el temps millora.Sento com les ànimes s'animen,puc veure com voleni troben una nova veu de llibertat que sona.Bones vibracions per totes les persones.Caminem sempre junts amb la mà al cor.Som el poble viu, la flama en la foscor.Som un paisatge de vida que crida i no oblida.Som la sortida agraïda desfent mentides.Una lluita compartida!Que la vida es parifins que surti el sol.Junts a la deriva.Que la vida esclati​com nosaltres dos.