La Llorona, per Rosalía

"Des de fa molts anys, soc molt fan de Chavela. Feia temps que no escoltava La Llorona. I em vaig dir: me la vull aprendre, estudiar-ne les lletres i repensar-la". Us convidem a escoltar l'adaptació que Rosalía ha fet d'aquesta cançó per al programa mexicà Se agradece i, tot seguit, l'escoltem també cantada per Chavela Vargas.¡Ay!, de mi llorona,llorona, llorona, llévame al río.¡Ay!, de mi llorona,llorona, llorona, llévame al río.Tápame con tu rebozo, llorona,porque me muero de frío.Tápame con tu rebozoporque me muero de frío.No sé qué tienen las flores, llorona,las flores del campo santo.No sé que tienen las flores, llorona,las flores del campo santo.Que cuando las mueve el viento, llorona,parece que están llorando.Que cuando las mueve el viento, llorona,parece que están llorando.