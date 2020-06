El 2003 Pau Donés i Lorenzo Jovanotti van cantar plegats en italià Bonito.Bonito, tutto a ma mi sembra bonitoBonito, tutto a ma mi sembra bonitoMi piace questo sound,Ooh Jovanotti, vamos pa'lláTelefono suona, rispondo in cucinaÈ tutto a puttane, la vita é un casinoDi vivere così, non ne vale la penaÈ dura arrivare all’ora di cenaL’amore è perduto, la festa finitaS’ingolfa il motore che spinge il pianetaChe vita di merda, che triste finalIo non so che fare, però io gli dicoBonito, tutto a ma mi sembra bonitoTutto a ma mi sembra bonitoBonito, tutto a ma mi sembra bonitoIl sole si notte, hai sentito com’è?Senti qua, senti quaBonita la pace, bonita la vitaChe bello rinascere ogni mattinaChe bella la voce che non suona falsaChe bella la luce del sole che s’alzaChe bella la gente quando ha qualitàGli amici, le chiacchere al banco del barBonita la gente, quando non si arrendeChe vince, che perde, che compra, che vendeBonito, tutto a ma mi sembra bonitoBonita la paz, bonita la vidaBonito volver a nacer cada díaBonito, tutto a me mi sembra bonitoBonita la verdad cuando no suena a mentiraBonita la amistad, bonita la risaMa che bene che ti vaQuando a te ti va beneMa che bene che ti vaMa che bene che ti vaQuando a te ti va beneMa che bene che ti vaBonito, tutto a ma mi sembra bonitoIl mare, il calore, la casa, la danzaLa forza, la pace, andare in vacanzaBonito, tutto a ma mi sembra bonitoIl funky, la salsa, la rumba, la sambaIl mondo che gira, la vita che passaChe bella la gente che viene e che vaChe bella la gente che non si trattieneChe bella la gente che non ha un’etàAscolta, capisce, che prende e che vaChe bello per me, bonito per teBonito l’amore piú grande che c’èIl sole, la notte, l’amore, le lotteBonita allegria e poi prendersi a botteUbriachi di vita, di ritmo e di rumBonita acqua fresca, bonito bum bumPer questo lo dico, e qui lo ridicoBonita la gente, lo canto e lo gridoBonito! (Olé tú, bonito!)Tutto a me mi sembra bonitoTodo me parece bonitoQué pasaMa che bene che ti vaQuando a te ti va beneMa che bene che ti vaChe bene, che bene, che bene che ti va!Ma che bene che si staQuando uno sta beneMa che bene che si staMa che bene che ti vaQuando a te ti va beneMa che bene che ti vaChe bella giornata, respira, respira!Ma che bene che si staQuando uno sta beneMa che bene che si staIl letto, le labrra, il tuo corpo che danzaIl cielo, la pelle, andare in vacanzaLa nostra esistenza uguale e diversaBonito l’amore!Bonito, todo me parece bonito.Bonita mañana, bonito lugar.Bonita la cama, que bien se ve el mar.Bonito es el díaque acaba de empezar.Bonita la vida,respira, respira, respira.El teléfono suena, mi pana se queja.La cosa va mal, la vida le pesa.Que vivir así ya no le interesa,que seguir así no vale la penaSe perdió el amor, se acabó la fiesta,ya no anda el motor que empuja la Tierra.La vida es un chiste con triste final,el futuro no existe pero yo le digo:Bonito todo me parece bonito.Bonito todo me parece bonito.Bonita la paz, bonita la vida,bonito volver a nacer cada día.Bonita la verdad cuando no suena a mentira,bonita la amistad, bonita la risa.Bonita la gente cuando hay calidad,bonita la gente que no se arrepiente.Que gana y que pierde, que habla y no miente,bonita la gente por eso yo digo:Bonito, todo me parece bonito.Bonito todo me parece bonito.Qué bonito que te va cuando te va bonito,qué bonito que te va.Qué bonito que te va cuando te va bonito,qué bonito que te va.Bonito, todo me parece bonito.La mar, la mañana, la casa, la samba,la Tierra, la paz y la vida que pasa.Bonito, todo me parece bonito.Tu calma, tu salsa, la mancha en la espalda,tu cara, tus ganas el fin de semana.Bonita la gente que viene y que va,bonita la gente que no se detiene,bonita la gente que no tiene edad,que escucha, que entiende, que tiene y que da.Bonito Portet, bonito Peret,bonita la rumba, bonito José.Bonita la brisa que no tiene prisa,bonito este día, respira, respira.Bonita la gente cuando es de verdad,bonita la gente que es diferente.Que tiembla, que siente, que vive el presente,bonita la gente que estuvo y no está.Bonito, todo me parece bonito.Qué bonito que te va cuando te va bonito,qué bonito que te va.Qué bonito que se está cuando se está bonito.qué bonito que se está.Qué bonito que te va cuando te va bonito,qué bonito que te va.Qué bonito que se está cuando se está bonito.qué bonito que se está.