Cómo quieres ser mi amigasi por ti daría la vida,si confundo tu sonrisapor camelo si me miras.Razón y piel, difícil mezcla,agua y sed, serio problema.Cómo quieres ser mi amigasi por ti me perdería,si confundo tus cariciaspor camelo si me mimas.Pasión y ley, difícil mezcla,agua y sed, serio problemacuando uno tiene sedpero el agua no está cerca,cuando uno quiere beberpero el agua no está cerca.Qué hacer, tú lo sabes,conservar la distancia,renunciar a lo naturaly dejar que el agua corra.Cómo vas a ser mi amigacuando esta carta recibas,un mensaje hay entre lineas,cómo quieres ser mi amiga.Cuando uno tiene sedpero el agua no está cerca,cuando uno quiere beberpero el agua no está cerca.