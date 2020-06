Com poden contribuir els museus als nous reptes socials post covid-19?

Foto: Cezar Sampaio

La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de tenir cura dels altres i la desigualtat social creixent. Per tal d'afrontar la nova realitat, també des dels museus es busquen solucions. En el tercer taller participatiu del cicle "Museus post-Covid" de Mutare SOS , organitzat per la Fundació Carulla , els ponents han estat Xavi Campos, director de l'equip de gerència del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) i Roser Sanjuan, responsable de programes públics del centre d'art La Panera (Lleida). Del seu debat i de les aportacions dels participants, n'han sortit aquestes 14 propostes.Cal donar resposta real a totes les necessitats que han anat sortint i sortiran!Cal cuidar-se els uns als altres. Els museus han de ser com herbes remeieres!, un espai de trobada on es reforcin els valors que les comunitats ja tenen.Els museus han de ser espais capaços d'activar la cultura local.No hauríem de diferenciar entre allò social i allò cultural: tot allò humà acaba sent una mateixa cosa!més enllà del cultural. Cal explorar tots els terrenys i possibilitats, sortir de la zona de confort!Cal ajuntar disciplines, buscant complicitats per enriquir.No sols buscar les persones que ja connecten i venen, sinó també aquelles que a priori semblen més lluny: cal estendre la mà a aquell que no ve!abans d'iniciar la programació, una anàlisi real des del diàleg.Cal invertir també en l'aspecte social els recursos humans i econòmics que facin falta, com es fa amb la part d'exposició, i revisar els pressupostos quan calgui.Reivindicar el ritme slow, compartir els processos. Els vincles emocionals i la confiança no es construeixen d'un dia per l'altre!Cal ser humils i fer una avaluació sincera i real de cada una de les propostes i el seu impacte.Construir sense por per fer front al racisme i altres fòbies. Cal posicionar-se clarament amb la reivindicació de tota la comunitat. La cultura no ha de ser inofensiva!, per tal que es vegi reflectit el coneixement de la gent que hi entra. Que el discurs del visitant també hi sigui visible. Només així el museu serà un mirall del que la comunitat vol i demana. Mutare SOS s'estructura en diversos cicles de taller en línia. El primer, que s'ha tancat amb aquest taller, s'ha dedicat a com es pot transformar la societat des dels museus des de la seva funció educativa i també com a centres d'atracció turística . La Fundació Carulla té previst celebrar el segon cicle de Mutare SOS, que tractarà sobre les necessitats i oportunitats dels creadors i creadores culturals, a finals de juny i durant el juliol.