Che Guevara, fins a la victòria sempre

Ernesto "Che" Guevara va néixer a Argentina el 14 de juny de 1928 i va morir assassinat el 9 d'octubre del 1967 a Bolívia. El revolucionari que lluitava a favor d'una societat socialista s'ha convertit en tot un símbol. El recordem amb 14 reflexions i escoltant Hasta siempre, comandante, una cançó creada pel cubà Carlos Puebla el 1965 i interpretada per Silvio Rodriguez.Si tremoles d'indignació cada cop que es produeix una injustícia al món, som companys.Siguem realistes i fem el que és impossible.Podran morir les persones però mai les idees.Cada dia les persones s'arreglen els cabells, per què no s'arreglen també el cor?El coneixement ens fa responsables.La revolució no es porta als llavis per viure'n, es porta al cor per morir per ella.Si fóssim capaços d'unir-nos, que proper i bonic seria el futur.Si no hi ha cafè per a tothom, no n'hi haurà per a ningú.El veritable revolucionari està guiat per grans sentiments d'amor.Sigueu sempre capaços de sentir, ben endins, qualsevol injustícia que s'hagi comès contra qualsevol i en qualsevol part del món. Aquesta és la qualitat més bonica d'un revolucionari.La qüestió seria combatre les causes i no conformar-se a tenir èxit per haver suprimit els efectes.Ens hem d'enfortir sense perdre mai la tendresa.Només existeix un sentiment més gran que l'amor a la llibertat: l'odi a qui te la pren.Si el present és de lluita, el futur serà nostre.