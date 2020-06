Els Beatles en 6 minuts

Si diem Beatles, quantes cançons us venen al cap? El grup canadenc Walk off the Earth en només sis minuts versiona vint perles del grup de Liverpool nascudes entre el 1962 i 1970.Les cançons que apareixen són: Love Me Do (1962), I Want To Hold Your Hand (1963), A Hard Days Night (1964), Eight Days A Week (1964), Yesterday (1965), In My Life (1965), I've Just Seen A Face (1965), We Can Work It Out (1965), Eleanor Rigby (1966), Strawberry Fields Forever (1967), Penny Lane (1967), A Day In The Life (1967), With A Little Help From My Friends (1967), All You Need Is Love (1967), Hello, Goodbye (1967), Blackbird (1968), Hey Jude (1968), Here Comes The Sun (1969), Come Together (1969) i Let It Be (1970).